Доктор Мясников не увидел ничего удивительного в бактерии, которую обнаружили на МКС | 360°

Общество 24 апреля 2024, 11:11 Доктор Мясников не увидел ничего удивительного в бактерии, которую обнаружили на МКС

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Ничего удивительного в бактерии, которую обнаружили на МКС, нет. Об этом «Ридусу» сообщил кандидат медицинских наук, доктор Александр Мясников.

Ранее СМИ писали, что ученые нашли 13 штаммов новой бактерии E. bugandensis, которая имеет устойчивость к большинству известных антибиотиков.

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«Да ничего нового не произойдет. Такое уже давно есть. Например, из Южной Африки пришли микобактерии туберкулеза, которые изначально устойчивы ко всем известным антибиотикам», — пояснил доктор.

Он также привел в пример мутировавшие микробы, вызывающие инфекционные болезни, которые не имеют лечения антибиотиками.