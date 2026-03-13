Доктор Данишевский выступил против увеличения взносов по ОМС для курильщиков и людей с ожирением

Редактор журнала «Медицина», доктор медицинских наук Кирилл Данишевский в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал свою позицию относительно повышения страховых взносов для людей с лишним весом и курильщиков. Он считает подобную инициативу нарушением принципов общественной солидарности.

Данишевский отметил, что вместо наказания людей следует обращать внимание на компании, которые способствуют распространению никотиновой зависимости и продаж вредной пищи.

«Было бы забавно за каждый килограмм веса брать страховой взнос, но это не только нереалистично, но и нарушает принципы общественной солидарности, на которых строится система обязательного медицинского страхования», — подчеркнул доктор медицинских наук.

Ранее глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев заявил, что государство планирует стимулировать граждан вести здоровый образ жизни путем повышения взносов по ОМС для курильщиков.