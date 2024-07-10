Доходный дом Алексея Правошинского в Петербурге обзавелся художественной подсветкой

Световое оформление появилось у исторического доходного дома, принадлежавшему Алексею Правошинскому. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на комитет по энергетике Петербурга.

Вечерами фасад здания, выполненный в стиле неоклассицизма, оживает благодаря 389 светодиодным лампам и прожекторам, которые акцентируют его архитектурные особенности и текстуру. Система освещения интегрирована с городской сетью освещения и находится под контролем компании «Ленсвет».

Отмечается, что здание находится в Центральном районе, доходный дом возвели 145 лет назад.