Доходный дом Алексея Правошинского в Петербурге обзавелся художественной подсветкой

Световое оформление появилось у исторического доходного дома, принадлежавшему Алексею Правошинскому. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на комитет по энергетике Петербурга.

Вечерами фасад здания, выполненный в стиле неоклассицизма, оживает благодаря 389 светодиодным лампам и прожекторам, которые акцентируют его архитектурные особенности и текстуру. Система освещения интегрирована с городской сетью освещения и находится под контролем компании «Ленсвет».

Отмечается, что здание находится в Центральном районе, доходный дом возвели 145 лет назад.

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