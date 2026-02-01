«DogsForum»: породы чихуахуа, ши-тцу и мальтийские болонки стали лидерами по продолжительностью жизни собак

Многие владельцы воспринимают своих четвероногих друзей как часть семьи, и потеря питомца может стать серьезным ударом. Чтобы отсрочить этот грустный день, стоит изучить среднюю продолжительность жизни различных пород собак, сообщил сайт «7 Дней.Ru» со ссылкой на канал «DogsForum».

Так, французский бульдог, несмотря на свою популярность, имеет склонность к заболеваниям сердца, суставов и аллергиям из-за особенностей строения дыхательных путей. Эти очаровательные собаки живут в среднем не более 10 лет. Однако другие небольшие породы с плоскими мордочками, такие как японские хины и мопсы, при правильном уходе могут дожить до 15 лет.

Собаки крупных пород, включая мастифов, ирландских волкодавов и бордоских догов, также имеют относительно короткую жизнь — от пяти до 10 лет. Немногие из них, например, немецкие доги, сенбернары и ротвейлеры, могут прожить немного дольше.

Наибольшую продолжительность жизни демонстрируют представители средних и мелких пород: той-пудели, чихуахуа, джек-рассел-терьеры, ши-тцу и мальтийские болонки. Именно их эксперты рекомендуют заводить, если вы хотите продлить время, проведенное с питомцем.