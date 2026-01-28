DogsForum: порода собак чау-чау считается одной из самых чистоплотных

Некоторые любители домашних животных сомневаются в необходимости заводить собаку из-за опасений, что питомец принесет в дом грязь и шерсть. Однако существуют породы, которые не создают подобных проблем, сообщил «7Дней.ru» со ссылкой на DogsForum.

Одна из таких пород — чау-чау. Этот пушистый пес с синим языком обладает густой двойной шерстью, которая не пропускает грязь. Чау-чау линяют всего дважды в год, что делает их удобными для содержания в квартире.

Сибу-ину — еще одна порода, которая понравится любителям чистоты. Эти собаки известны своей преданностью и особенностями шерсти: она не промокает под дождем и не впитывает грязь.

Японский хин также может стать хорошим выбором. Эти маленькие собачки сами по себе чистюли: они избегают грязных мест на прогулке и тщательно ухаживают за своей шерстью, подобно кошкам.