DogsForum: мопсы, лабрадоры и немецкие овчарки требуют особых расходов на ветеринарное обслуживание

В канале DogsForum перечислили породы собак, владельцы которых часто сталкиваются с необходимостью крупных трат на лечение своих питомцев. Предупреждение о возможных рисках опубликовал сайт Vse42.ru .

Как сообщиди эксперты, английский бульдог и мопс имеют особенности со здоровьем, связанные с внешностью. Так, сплюснутая морда английских бульдогов делает их дыхание затруднительным, словно они постоянно вдыхают воздух через узкую трубку. В жаркую погоду это становится настоящим испытанием. Мопсы также страдают от проблем с дыханием после недолгой активности, а их выпуклые глаза легко травмируются. Замедленный обмен веществ у этих собак приводит к быстрому набору лишнего веса.

Лабрадоры подвержены дисплазии тазобедренного сустава из-за быстрого роста. Они также часто страдают от аллергий и онкологических заболеваний. У немецких овчарок часто встречаются проблемы с суставами и слабость сердечной мышцы.

Вытянутое тело и короткие лапы бассет-хаундов приводят к проблемам с позвоночником и пищеварением. Активный образ жизни после еды может вызвать заворот желудка.

Также в числе пород, которые часто посещают ветеринаров, автор упомянул английского кокер-спаниеля, золотистого ретривера и добермана. Владельцам таких собак нужно быть внимательными и чуткими, так как эти питомцы умеют хорошо скрывать боль.