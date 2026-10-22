Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла слухи о коме матери

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится в сознании. Об этом «Пятому каналу» сообщила ее дочь, актриса Ольга Шукшина.

«Она в сознании. Вчера была у нее, она в сознании. Все прекрасно общаемся», — уточнила родственница артистки.

По ее словам, ложные сообщения, которые появляются в СМИ, вызывают недовольство как у близких Федосеевой-Шукшиной, так и у самой актрисы. Подобные новости могут негативно сказаться на состоянии ее здоровья.

«Дайте спокойно полечиться уважаемому пожилому человеку. <…> Пусть не нагнетают и не кошмарят ситуацию. Мы очень недовольны. <…> И сама Лидия Николаевна очень недовольна этим. А ей это надо? Вот пускай они имеют в виду, что, если ей станет хуже, это возможно будет на их совести», — высказалась Шукшина.

Народную артистку экстренно госпитализировали 14 октября из-за проблем с сердцем. У нее наблюдались трудности с дыханием, и она не могла самостоятельно ходить.