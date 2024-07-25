Дочь актера Абдулова Евгения поступила во ВГИК на бюджет

Дочь народного артиста РФ Александра Абдулова Евгения поступила во ВГИК на специальность «Режиссура кино и телевидения» на бюджетной основе. Она получила самую высокую оценку в ходе последнего тура вступительных экзаменов, сообщил сайт kp.ru.

Девушка будет учиться в мастерской народного артиста, режиссера Владимира Хотиненко. Конкурс здесь традиционно высокий — около 10 человек на место, было всего 15 бюджетных мест, сообщил сайт aif.ru.

Отмечается, что именно высокие баллы творческих туров вывели ее в рейтинговую таблицу абитуриентов.