Добровинский выступил против «реестра женатиков». Почему идея плоха?

В России предложили спасать общество от тревожного роста измен созданием реестра граждан, состоящих в браке. В Сети его уже называют «списком женатиков». Однако не все настроены оптимистично. О минусах такого механизма высказался в беседе с 360.ru звездный адвокат Александр Добровинский.

С инициативой создать реестр граждан, находящихся в браке, чтобы можно было проверить потенциального партнера, выступило движение «Сорок сороков». Общественники полагают, что это может помочь уберечь пары от измен.

«Что тут можно сказать… это довольно опасная вещь. Во-первых, это проникновение в личную жизнь. А что если человек после развода не хочет, чтобы кто-то знал, сколько раз и на ком он был женат? Как говорится, начать жизнь с чистого листа уже явно не получится», — резонно заметил Добровинский.

Во-вторых, по словам юриста, такой механизм даст возможность мошенникам получать дополнительную возможность для обманных схем. В качестве примера он привел ситуацию, когда, например, человека нет в этом списке женатых, а значит, за ним некому приглядеть. То есть согласия второй половины на продажу его имущества не потребуется, что сильно упрощает деятельность преступников.

«Кроме того, если человека нет в списках женатых, то он может стать объектом чьих-нибудь желаний стать его супругой/супругом, его начнут атаковать, выслеживать и прочее», — добавил адвокат.

Таким образом, выходит, что для «спасения» пар от развода придется ставить под удар разведенных и холостых, развел руками собеседник 360.ru.