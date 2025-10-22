Здание факультета журналистики и рекламы Санкт-Петербургского госуниверситета ждет реставрация

Здание факультета журналистики и рекламы Санкт-Петербургского государственного университета ждет реставрация, которая завершится в мае 2026 года. Об этом сообщила Neva.Today .

Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ располагается в доходном доме А. Г. фон Нидермиллера на Васильевском острове. Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга (ГАТИ) выдала ордер на работы по сохранению объекта культурного наследия.

Доходный дом вице-адмирала Александра Георгиевича фон Нидермиллера возвели в 1913–1915 годах. В 1920-х годах здесь находилась школа, а с 1974 года здание стало использоваться факультетом журналистики и рекламы СПбГУ.

Реставрационные работы стартовали 8 октября. Их завершение запланировано до 15 мая 2026 года.