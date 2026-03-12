До четверти россиян сравнили досмотр сериала в одиночку с изменой

Почти четверть россиян — 23% — считают изменой ситуацию, при которой партнер досматривает сериал в одиночку, а 40% опрошенных признались, что поступали так. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платформой VK Видео.

Среди причин, по которым кто-то в паре досматривает сериал втайне от другого, выделяются три: партнеру не нравится сериал, у него нет свободного времени или он в принципе редко смотрит сериалы.

При этом 31% опрошенных относятся к подобным ситуациям позитивно или даже с юмором, а 46% — безразлично. Больше половины респондентов не знают, случается ли такое в их отношениях.