ДНР передала Камчатке 37 цифровых экспозиций об истории и природе

Донецкая Народная Республика передала Камчатскому музею 37 цифровых и планшетных экспозиций об истории, природе и борьбе с нацизмом. Об этом сообщили в управлении информационной политики Камчатского края.

Регион отправит в ДНР свои проекты, а главным совместным мероприятием станет выставка под рабочим названием «Камчатка-Донбасс». Ее посвятят бойцам-землякам, которые сейчас находятся на передовой.

Также краеведческие музеи будут обмениваться опытом и вместе создавать новые образовательные программы. До этого руководители музеев Камчатского края, ДНР и ЛНР подписали соглашения о партнерстве.

Несмотря на расстояние в тысячу километров, у регионов общая история и общие герои, добавили в краевом управлении информполитики.



