ДНК свиньи нашли в колбасе «Мусульманская»

Несоблюдение товарного соседства продукции в процессе производства мясных изделий могло стать причиной обнаружения ДНК свиньи в колбасе «Молочная Мусульманская» от «Сочинского мясокомбината». Об этом РБК рассказали в пресс-службе компании.

В компании уточнили, что данная продукция не является халяльной и использование слова «мусульманская» является лишь маркетинговым решением. При этом в товаре не используют никаких других ингредиентов, кроме тех, которые указаны в составе продукта на этикетке.

Накануне в пресс-службе Россельхознадзора сообщили, что в изъятых в магазине торговой сети «Маяк» в Северной Осетии-Алании пробах вареной колбасы обнаружили ДНК свиньи. В ведомстве сделали вывод о том, что сотрудники АО «Сочинский мясокомбинат» могли использовать незаявленное производителем на маркировке сырье для уменьшения себестоимости товара.