Для слабослышащих людей создадут интернет-площадку по поиску работы
Торговая сеть «Пятерочка» подписала соглашение о сотрудничестве со Всероссийским обществом глухих (ВОГ), направленное на реализацию социальной программы по трудоустройству глухих и слабослышащих сотрудников. В рамках соглашения вместе с инклюзивным проектом Everland планируется создание рабочих мест для глухих и слабослышащих людей. Для них будет предусмотрена специальная интернет-площадка, где соискатели смогут ознакомиться с предлагаемыми вакансиями компании и узнать подробности трудоустройства.
Для потенциального сотрудника будут проводиться профориентационные экскурсии с возможностью попробовать себя в качестве работника торговой сети и задать все интересующие вопросы директору магазина с привлечением переводчика РЖЯ. Кроме того, планируется подготовка персонала к работе в инклюзивных командах, выпуск специальной формы и адаптация учебных материалов и внутренних документов для глухих и слабослышащих сотрудников.
«Всероссийское общество глухих уделяет пристальное внимание вопросам трудоустройства глухих и слабослышащих граждан. Очень важно, что крупные компании готовы брать на работу людей с нарушениями слуха. Тем самым глухие и слабослышащие чувствуют себя полноценными членами общества, вносят свой вклад в развитие экономики страны. Глухие в профессиональном плане могут дать фору многим слышащим», — прокомментировал Александр Александрович Бочков, президент ОООИ ВОГ.
Ритейлер уже реализует ряд проектов в данном направлении. Например, адаптирует торговые пространства, модифицирует мобильное приложение и другие сервисы с учетом потребностей гостей с инвалидностью. Также торговая сеть разработала гайд «Магазин для всех: практическое руководство по инклюзивной трансформации ритейла», в котором делится своим опытом и приглашает предпринимателей присоединяться к созданию равных возможностей для всех.
«Для нас на текущем рынке трудоустройство кандидатов с инвалидностью — это не галочка для заполнения вакансий, а последовательно реализуемая нами миссия. Мы создали среду для реализации равных возможностей как во взаимодействии с сотрудниками, так и с клиентами. И считаем, что эта инициатива обязательно найдет отклик и поддержку у наших покупателей», — резюмировала Екатерина Фролова, директор департамента привлечения персонала и корпоративных коммуникаций торговой сети «Пятерочка».
Пилотный проект стартует в 9 регионах России: Московской, Тульской, Калужской, Рязанской, Брянской, Смоленской, Владимирской и Тверской области.