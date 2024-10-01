Для слабослышащих людей создадут интернет-площадку по поиску работы

Торговая сеть «Пятерочка» подписала соглашение о сотрудничестве со Всероссийским обществом глухих (ВОГ), направленное на реализацию социальной программы по трудоустройству глухих и слабослышащих сотрудников. В рамках соглашения вместе с инклюзивным проектом Everland планируется создание рабочих мест для глухих и слабослышащих людей. Для них будет предусмотрена специальная интернет-площадка, где соискатели смогут ознакомиться с предлагаемыми вакансиями компании и узнать подробности трудоустройства.

Для потенциального сотрудника будут проводиться профориентационные экскурсии с возможностью попробовать себя в качестве работника торговой сети и задать все интересующие вопросы директору магазина с привлечением переводчика РЖЯ. Кроме того, планируется подготовка персонала к работе в инклюзивных командах, выпуск специальной формы и адаптация учебных материалов и внутренних документов для глухих и слабослышащих сотрудников.

«Всероссийское общество глухих уделяет пристальное внимание вопросам трудоустройства глухих и слабослышащих граждан. Очень важно, что крупные компании готовы брать на работу людей с нарушениями слуха. Тем самым глухие и слабослышащие чувствуют себя полноценными членами общества, вносят свой вклад в развитие экономики страны. Глухие в профессиональном плане могут дать фору многим слышащим», — прокомментировал Александр Александрович Бочков, президент ОООИ ВОГ.