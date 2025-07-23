DLBI: лишь 23% россиян используют больше восьми разных паролей для защиты аккаунтов

Треть россиян применяет не более трех паролей для всех онлайн-сервисов, что ставит под угрозу безопасность их аккаунтов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования сервиса DLBI.
По данным аналитиков, 30% жителей России используют от одного до трех паролей, 47% — от четырех до семи. Только 23% создают восемь и более уникальных паролей для защиты своих учетных записей.
Специалисты отмечают, что даже при использовании 10 паролей подбор нужного ключа злоумышленниками займет всего 10 минут. Если же человек применяет только три комбинации, а они оказались скомпрометированы, то нужную можно подобрать менее чем за секунду, добавила «Газета.ru».
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