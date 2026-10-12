Дизайнеры вернули в моду пять вещей из бабушкиного сундука

Эксперты моды вновь обратили внимание на винтаж, сообщили дизайнеры. Теперь модные сокровища можно найти на антресолях и в бабушкиных сундуках, пишет Ura.ru .

Броши, которые обожали наши бабушки, снова актуальны и покоряют мировые подиумы. Сегодня их прикалывают не только на лацканы, но и на спинку платья, пояс, рукава или даже используют несколько штук сразу. В разные эпохи броши служили тайным языком: например, бриллиантовая брошь на правом плече могла означать «жду сегодня», а в декольте — отказ.

Фарфоровый сервиз возвращается на обеденные столы. Изящные чайные пары и супницы больше не берегут для особого случая, их используют ежедневно, смешивая с минималистичной посудой. Настольные лампы с зеленым абажуром («банкирки») также переживают ренессанс благодаря уютному рассеянному свету.

Стиль «granny chic» стал лейтмотивом осенних коллекций: дизайнеры советуют доставать толстые кардиганы и клетчатые пальто в пол. Дополнить образ можно беретами, смещенными на затылок или на бок. Еще один тренд — массивные очки в роговой оправе, как у Людмилы Прокофьевны из «Служебного романа».