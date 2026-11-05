Дизайнеры отметили, что натуральные оттенки пола и скрытые двери помогают сделать интерьер квартиры визуально дороже

Сделать ремонт визуально более дорогим и стильным помогут натуральные оттенки пола, скрытые двери и продуманное освещение. Советами дизайнеров поделился сайт URA.RU .

По словам специалистов, серые, черные или беленые доски визуально удешевляют обстановку, поэтому пол лучше оформлять в натуральных древесных тонах — например, под дуб или орех. Плинтусы эксперты рекомендуют красить точно в цвет стен, а не подбирать их под оттенок напольного покрытия.

Для потолка подойдут решения с теневым профилем или подсветкой из гипсокартона. Межкомнатные двери стоит выбирать спокойных тонов без вычурной резьбы либо использовать конструкции скрытого монтажа.

Кроме того, дизайнеры посоветовали дополнять люстры ночниками и подсветками, а устаревшие радиаторы отопления менять на дизайнерские или прятать за решетками-коробами с сохранением доступа.