Дизайнеры обсудили экологические проблемы индустрии моды в Университете Косыгина

Индустрия быстрой моды стала главной темой научно-практической конференции молодых дизайнеров в московском Университете имени Косыгина. Специалисты обсудили, как уменьшить разрушительное влияние на природу.

Российский экологический оператор и дизайнеры подготовили доклады и выяснили, к каким опасным последствиям может привести гонка за трендами.

Только за последние 10 лет производство текстильной продукции по всему миру выросло в два раза.

PR-директор РЭО Дмитрий Бойко рассказал, как сильно выброшенная одежда влияет на экологическую обстановку.

«Объем текстиля в массе на полигонах составляет почти 10%, поэтому для нас особенно важно заниматься этой фракцией», — подчеркнул он.

Университет Косыгина является не только вузом, но и площадкой для диалога об экологичном дизайне. Первый проректор Сергей Дембицкий отметил, что спрос на такие программы растет.

«Дизайн обязан быть экологичным, он сопровождает всю нашу жизнь. Вопрос и утилизации, и экологического использования продукции должен учитываться в работе дизайнера», — добавил он.

Руководитель направления сбора текстиля фонда «Второе дыхание» объяснила, что после сортировки сданная в организацию одежда и обувь идет либо на благотворительность, либо на переработку.

Несмотря на это, не весь текстиль может обрести новую жизнь. Подробно о проблемах отрасли на конференции рассказали представители экологичных брендов.