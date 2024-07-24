Дизайнер Светлана Косарева посоветовала шкафы-купе для небольших спален

При выборе шкафа для спальни важно учитывать не только общий стиль интерьера, но и реально оценить размеры комнаты, а также определить, что именно будет храниться в гардеробе. Об этом рассказала «Газете.Ru» дизайнер Hoff Светлана Косарева.

Она объяснила, что если спальня имеет небольшие размеры, лучше выбрать модели с дверями-купе, так как они не требуют дополнительного места для открывания. В более просторных помещениях можно использовать шкафы с распашными дверцами.

Не стоит также забывать, что вместимость гардероба зависит не только от его габаритов, но и от правильно подобранного внутреннего наполнения. Поэтому не обязательно приобретать громоздкий шкаф, важно правильно рассчитать количество полок, выдвижных ящиков и длину штанги.

Эксперт также отметила, что найти готовый шкаф, который идеально подойдет по размерам комнаты и будет соответствовать типу хранимых вещей, бывает довольно сложно. Поэтому она посоветовала обратить внимание на модульные системы хранения.