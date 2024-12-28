Дизайнер Судник: пиджаки с широкими плечами и змеиный принт войдут в моду в 2025 году

Следующий год принесет множество новых модных направлений. О них рассказала дизайнер женской одежды Христина Судник в беседе с «Известиями».

Специалист предсказала возвращение широкой плечевой линии и объемов в одежде, доминирование спортивного и бохо-стиля. Актуальными цветами станут изумруд, бордовая палитра, а также фиолетовый, металлик, желтый и розовый.

В 2025 году в моду вернется леопардовая и зебровая расцветка, а также оригинальные змеиные принты. Кожаные изделия, джинсы и одежда из переработанных материалов сохранят свое место в гардеробе, добавил Судник.

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