Дизайнер Соло напомнила о необходимости установки ограничителей открывания на окна при подготовке к рождению ребенка

С появлением малыша требования к жилью меняются. Особенности квартиры, которые раньше казались несущественными, могут влиять на здоровье, безопасность и качество сна ребенка. Из-за высоких цен на недвижимость многие семьи не могут позволить себе переезд и вынуждены адаптировать пространство в уже имеющейся квартире. Менеджер по развитию сегментов DIY и «Акустика» компании «РОКВУЛ» Александр Коршунов и дизайнер интерьера Наталья Соло рассказала «Известиям» , как подготовить жилье к рождению малыша.

Эксперты считают, что одной из ключевых проблем в городских квартирах является высокий уровень шума. В крупных городах он может достигать 60–70 дБ при комфортной норме до 55 дБ. По данным компании «РОКВУЛ», 82% родителей считают шум в детской комнате серьезной проблемой, а 59% отмечают его влияние на сон и поведение ребенка.

«Снизить уровень шума в квартире можно даже без проведения ремонта за счет продуманной организации пространства. Детскую зону целесообразно располагать на максимальном удалении от входной двери, кухни и гостиной. Дополнительный акустический эффект дают так называемые переходные зоны — коридоры, гардеробные или системы хранения, которые выполняют функцию своеобразного звукового буфера», — отметила Соло.

Также важно исключить любые «ступеньки» к окну и использовать ограничители открывания. Москитные сетки не рассчитаны на нагрузку и могут создавать ложное ощущение безопасности.

Состояние микроклимата в квартире также имеет большое значение. Плесень встречается в значительной части жилых помещений и особенно опасна для детей из-за повышенного риска аллергических реакций и заболеваний дыхательной системы. Устранение плесени требует комплексного подхода, направленного на удаление последствий и устранение причин ее возникновения. Без нормализации вентиляции и контроля влажности проблема обычно возвращается.