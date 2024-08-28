Дизайнер Соколова: фасон и цвет пальто должны отражать индивидуальность и вписываться в гардероб

Выбирая пальто на осень, в первую очередь следует ориентироваться не на модные тренды, а на свой гардероб. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказала дизайнер Александра Соколова.

По словам модного эксперта, фасон и цвет пальто должны отражать индивидуальность его обладательницы. Что по поводу стиля, то он может варьироваться от классического и спортивного до бохо и минимализма, написал сайт kp.ru.

Тем, кто часто ходит пешком, лучше присмотреться к пальто с удобной длиной и свободным фасоном, добавила Соколова.