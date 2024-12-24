Дизайнер Шапина посоветовала покупать елку ближе к Новому году

Новый год уже на пороге, и многие задумываются о том, как украсить свой дом к празднику. Конечно же, одним из главных атрибутов Нового года является нарядная елка. Чтобы праздничное настроение не испортилось через пару дней из-за опадающих иголок или увядающего вида елки, важно подойти к ее выбору с умом. «Узнай.ру» предлагает несколько советов, которые помогут вам выбрать самую красивую и стойкую новогоднюю елочку.

Прежде всего, нужно определиться, какое дерево лучше всего подойдет для вашего дома: обычная зеленая ель, голубая ель, пихта или сосна.

При выборе елки обратите внимание на состояние ее ветвей — они должны быть упругими, а иголки — насыщенного цвета, без признаков пожелтения. Важным критерием является также запах елки и влажность среза на стволе. О тонкостях выбора новогоднего дерева рассказала дизайнер Алиса Шапина.

«Купленное дерево не стоит сразу заносить в дом. Сначала дайте ему несколько дней отстояться на балконе или в прохладном подъезде, иначе произойдет температурный шок, и ель может почти сразу осыпаться. В холоде дерево прекрасно сохранится», — цитирует дизайнера сайт kp.ru.

Специалист рекомендует не покупать елку слишком заранее, так как она может потерять свежесть до наступления праздника. Также дизайнер отметила, что искусственные елки могут стать альтернативой живым, но именно настоящие деревья создают неповторимую атмосферу праздника.