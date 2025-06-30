Дизайнер Ростовский посоветовал отталкиваться от якорного предмета при создании гармоничного интерьера

Уютная обстановка в доме способствует улучшению настроения и повышению продуктивности. Неупорядоченное пространство, напротив, вызывает чувство усталости. Евгений Ростовский, руководитель студии дизайна и архитектуры STUDIO ROSTOVSKII, поделился с «Газетой.Ru» советами, как правильно обустроить комнату, даже если вы не специалист в области дизайна.

Одним из способов создания интерьера является использование ассоциаций. Эксперт предложил представить образ места, который будет перекликаться с обстановкой в комнате, например, «дом у моря» или «парижская квартира». Для лучшего понимания желаемого стиля можно составить коллаж из понравившихся интерьеров, используя референсы с Pinterest или с сайтов студий дизайна. Это поможет определиться с материалами, мебелью и декором.

После появления идеи следует найти якорный предмет — картину, ковер, кресло или даже настольную лампу. Все остальное подбирается в соответствии с ним: повторяется цвет, поддерживается форма, используется контраст. Интерьер, собранный вокруг одного предмета, всегда выглядит целостно.

Эксперт подчеркнул, что важно оставлять свободное пространство, которое дает «дыхание» интерьеру. Не обязательно заполнять каждый угол. Если сразу сложно представить цельную картинку, можно вдохновиться готовыми вариантами на маркетплейсах. Там часто представлены законченные интерьерные сеты, которые служат визуальными подсказками, как сочетаются фактуры и цвета.

«И не забывайте о слоях. Интерьер — как одежда: один диван не создает целый образ. Добавьте плед, подушку, лампу, книгу на столике, корзину у стены. И пространство уже наполнено жизнью», — добавил Ростовский.

Наконец, в комнате должно быть что-то нелогичное, но радостное: цветная лампа, интересная ваза, винтажное зеркало. Именно такие детали делают интерьер живым и уникальным, подчеркнул специалист.