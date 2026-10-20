Дизайнер раскрыл главные ошибки при выборе одеяла

Ошибки при покупке одеяла чаще всего связаны с неверным размером, неподходящей теплотой и неудачным наполнителем. Об этом сообщило издание URA.RU .

Одеяло должно быть длиннее роста человека примерно на 20–30 сантиметров, чтобы полностью закрывать тело и не сползать по бокам, а тем, кто ворочается во сне, стоит выбрать модель пошире, предварительно сверив размер с пододеяльником.

Теплоту подбирают по сезону и температуре в спальне, ориентируясь на показатель TOG: летние значения составляют от 1 до 7, весенние и осенние — от 7 до 10,5, а зимние — от 12 до 15, при этом слишком теплое одеяло для жаркой комнаты не подойдет.

Наполнитель выбирают с учетом аллергии и привычек сна: пух и перо хорошо сохраняют тепло, но могут не подойти аллергикам, тогда как синтетические материалы легче стираются и реже вызывают реакцию, шерсть эффективно регулирует температуру, а бамбук и микроволокно отличаются малым весом, причем натуральные одеяла обычно лучше дышат, а синтетика дешевле и безопаснее для аллергиков.

Тем, кто часто потеет, не стоит брать изделие с плотным синтетическим чехлом, лучше предпочесть хлопок или тенсел, а перед покупкой необходимо проверить качество прострочки, равномерность наполнителя и наличие секций, чтобы он не сбивался в комки, при этом некоторым натуральным одеялам противопоказана стирка в домашней машине.