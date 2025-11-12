Дизайнер одежды Холкина назвала поло и брюки-клеш трендами моды 2025 года

Дизайнер одежды и исследователь моды Марина Холкина рассказала «Газете.Ru» , как сделать осенние образы более стильными в 2025 году. По ее мнению, в тренде будут вязаные гольфы, многослойность и поло.

Холкина подчеркнула, что монохромные образы всегда смотрятся стильно и дорого. Она посоветовала составлять аутфиты из приближенных оттенков, например, в стиле total black, привели слова специалиста «Известия».

Важную роль, по словам эксперта, играет актуальный крой и грамотный подбор форм. Один из главных принтов сезона — клетка. Также стилист выделила аксессуары как ключ к выразительному образу.

Среди трендов 2025 года Холкина отметила поло и брюки-клеш. Такие модели помогают создать более женственный силуэт и визуально вытянуть фигуру. Варианты из вельвета также удачно впишутся в сезонный гардероб.