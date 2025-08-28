Дизайнер Ничкова рассказала о тренде на красные и белые галстуки

В эфире радиостанции « Говорит Москва » дизайнер Анна Ничкова заявила, что галстук уже не воспринимается как пережиток прошлого, а считается модным аксессуаром.

По словам эксперта, этот элемент одежды стремительно вошел в моду за последние пять лет и стал трендовым как для мужчин, так и для женщин, а также для подростков.

«Сейчас все больше переходят на узкие, но все-таки официальные мероприятия разного формата обязывают носить более классический галстук», — отметила специалист.

Среди трендовых цветов этого года дизайнер выделили черный, красный и белый. Также Ничкова упомянула о возможности использования шейных платков и бабочек для создания сценического образа.