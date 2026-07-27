Дизайнер назвала четыре способа навести порядок в шкафу

Существуют четыре простых приема, которые позволят навести порядок в любом шкафу без замены мебели. Об этом в беседе с 360.ru рассказала дизайнер интерьеров Катерина Коваленко.

По словам эксперта, главное — правильно организовать пространство внутри. В первую очередь стоит продумать систему хранения с учетом реальных потребностей.

«Главная задача — чтобы были штанги для вертикальной развески, для длинных вещей. Может быть, даже в два ряда для того, чтобы больше вещей вошло, если мы говорим про хранение в небольшом шкафу», — пояснила Коваленко.

Для белья, полотенец и постельных принадлежностей дизайнер рекомендует использовать кофры.

«Они бывают разные: которые вставляются в саму полку или же подвесные. Там, где нет полки, они дополняют место хранения и как бы добавляют полезный объем», — добавила она.

Почти половина россиян (48,7%) недовольны состоянием своих шкафов. Подробнее о том, как выбрать систему хранения для съемной и собственной квартиры — в материале 360.ru.