Дизайнер Моисеев рассказал, что текстиль и теплая подсветка помогут преобразить кухню осенью

По словам эксперта, мягкое осеннее солнце и его золотистый свет — отличное дополнение к кухне, подчеркивающее текстуры и цвета. Он посоветовал использовать светильники с теплой температурой свечения и добавить подсветку рабочей зоны или акцентные бра у обеденного стола.

Как пояснил специалист, текстиль также играет важную роль. Скатерть из плотного льна, мягкие подушки, шторы — все это можно добавить за один день и получить новый облик кухни. Дизайнер рекомендовал присмотреться к таким оттенкам, как терракотовый, оливковый и янтарный.