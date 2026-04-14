Дизайнер Мануковская отметила, что россияне стали отказываться от монохромных интерьеров в пользу ярких решений

Ранее серо-бежевые оттенки в интерьере были очень популярны, так как считались универсальными и никогда не выходили из моды. Однако сейчас предпочтения меняются — люди все чаще выбирают более теплые и живые пространства с характером. Об этом рассказала сайту Life.ru дизайнер Level Group Ольга Мануковская.

Эксперт отметила, что многие люди после ремонта сталкиваются с тем, что квартира выглядит красиво, но жить в ней некомфортно: пространство не радует, а утомляет. Так проявляется синдром серого интерьера — «спокойный» дизайн начинает работать против владельца.

По словам дизайнера, серый и бежевый изначально задумывались как фон, который подчеркивает детали. Но со временем минимализм упростился до крайности: в одной гамме стали оформлять все — от стен до декора. В результате интерьер становится плоским и лишается контраста, глубины и ритма.

Мануковская добавила, что полностью переделывать пространство не нужно. Достаточно добавить акценты. Например, можно внести в интерьер одно яркое пятно — кресло, шторы или картину. Теплые оттенки добавят уюта, холодные и насыщенные — контраста, а фиолетовые и бордовые цвета придадут глубину и мягкость.

Не менее важны фактуры. Дерево, текстиль, камень добавят глубины даже без ярких цветов. Растения тоже помогут «оживить» пространство — особенно если использовать их как полноценный элемент интерьера.

Еще один простой прием — добавить в интерьер личные вещи: книги, предметы с историей, декор. Это уберет ощущение «витринного» пространства и сделает его живым. Оптимальный вариант — баланс: нейтральная база плюс цвет, фактуры и детали, которые делают пространство индивидуальным.