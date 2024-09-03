Дизайнер Максимова: яркие детали и цветочные ароматы помогут сохранить атмосферу лета в интерьере

Дизайнер Елена Максимова рассказала, как сохранить атмосферу лета в домашнем интерьере. Можно украсить квартиру живыми цветами и красивой посудой, передала «Вечерняя Москва».

Эксперт также посоветовала обратить внимание на яркие детали. Мебель или текстиль горчичного, желтого, бирюзового и синего оттенков сделают пространство более динамичным.

Максимова напомнила, что особую атмосферу дома создают ароматы. Свечи или диффузоры с запахами жасмина, розы и пиона наполнят помещение летней легкостью.