Дизайнер Максимова: яркие детали и цветочные ароматы помогут сохранить атмосферу лета в интерьере
Дизайнер Елена Максимова рассказала, как сохранить атмосферу лета в домашнем интерьере. Можно украсить квартиру живыми цветами и красивой посудой, передала «Вечерняя Москва».
Эксперт также посоветовала обратить внимание на яркие детали. Мебель или текстиль горчичного, желтого, бирюзового и синего оттенков сделают пространство более динамичным.
Максимова напомнила, что особую атмосферу дома создают ароматы. Свечи или диффузоры с запахами жасмина, розы и пиона наполнят помещение летней легкостью.
Представитель совета при МВД поздравил детей с Днем знаний в Лобне
Спасатели из Шатуры стали победителями областного конкурса профмастерства
Нетаньяху встретился с семьей погибшего в плену ХАМАС россиянина
Новая концертная площадка появилась в хоровой школе для юношей в Дубне
«Опасная тенденция». США предупредили об ответе на «разрешение» ВСУ атаковать Россию
Путин назвал переговоры с Монголией содержательными и конструктивными
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте