Дизайнер Макарова посоветовала соблюдать цветовую дисциплину при украшении елки

Дизайнер и интерьерный психолог Ирина Макарова поделилась секретами стильного украшения новогодней елки. Об этом сообщила « Москва 24 ».

Специалист посоветовала начинать с подсветки, используя одну гирлянду с теплым и желательно немигающим светом. Такой вариант создаст атмосферу уюта и не будет раздражать.

«При украшении очень важно соблюдать цветовую дисциплину: одного-двух цветов более чем достаточно, потому что, если их становится больше, елка теряет цельность и начинает визуально „шуметь“», — добавила эксперт.

По ее словам, для создания интересного образа рекомендуется сочетать игрушки разных фактур: матовые, глянцевые, прозрачные и сделанные из натуральных материалов. Также важно использовать декор разной формы.