Дизайнер Львова рассказала, что деловым женщинам подойдут нюдовые оттенки маникюра

Деловой маникюр должен быть сдержанным и подчеркивать ухоженность рук. Мастер по дизайну и оформлению ногтей Кристина Львова рассказала KP.RU о том, какие варианты маникюра подходят для деловых женщин.

Эксперт отметила, что актуальными являются базовые нюдовые оттенки. Это связано с трендом «old money», который перешел в маникюр из моды. Более спокойный и неброский маникюр с базовыми оттенками выглядит стильно и благородно.

Многие деловые леди предпочитают классику: красный, бордовый или темные оттенки на коротких ногтях. Французский маникюр остается допустимым вариантом для официальных мероприятий и деловых встреч.

Львова добавила, что сейчас идет тренд на натуральность. Поэтому предпочтение стоит отдавать либо максимально убранной, либо естественной длине ногтей.