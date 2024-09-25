Дизайнер Кузнецова: светлые оттенки и зеркала визуально увеличивают маленькие квартиры
Дизайнер Ксения Кузнецова рассказала о хитростях для ремонта маленьких квартир. Эксперт посоветовала украсить помещение зеркалами, сообщила Lenta.ru.
По словам специалиста, отражающие поверхности визуально расширяют пространство в течение светового дня. Эффект усиливается, если данные предметы разместить напротив друг друга.
Кузнецова также рекомендовала обращать внимание на светлые оттенки при выборе материалов и мебели. Общая палитра делает пространство более однородным, добавил сайт KP.RU.
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