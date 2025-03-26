По словам эксперта, в новых домах шумоизоляции от застройщика может быть недостаточно, поэтому хозяевам приходится решать вопрос самостоятельно. Это возможно не всегда из-за ограниченного пространства.

«Именно поэтому я рекомендую уделить внимание зоне, где будет расположена кровать. К примеру, грамотным решением станет использование в зоне изголовья стеновых панелей. Они могут быть как мягкими, так и из искусственного камня, что позволит поддержать выбранную стилистику», — отметила специалист.

Она также сообщила, что довольно часто в спальнях встречается недостаточная светоизоляция. Для этих целей подойдут шторы блэкаут или димаут высокой плотности. Они избавят от излишнего солнечного света и уличного шума.