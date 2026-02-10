Дизайнер Кузнецова рассказала, что престановка мебели и смена текстиля помогут обновить интерьер квартиры к весне

С наступлением весны многие россияне задумываются об обновлении домашнего интерьера. Дизайнер и директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова поделилась с «Известиями» простыми способами освежить пространство без капитального ремонта.

Как отметила эксперт, одним из самых эффективных методов обновления интерьера остается перестановка мебели. Этот прием позволяет по-новому взглянуть на пространство, выявить неактуальные предметы и оптимизировать использование площади.

«После перестановки необходимо заняться расхламлением. Продажа или передача ненужных предметов через специальные сервисы помогает не только освободить место, но и сформировать полезную привычку регулярного обновления интерьера без лишних затрат», — добавила специалист.

Кузнецова также рекомендовала уделить внимание текстилю и декору. С приходом весны стоит заменить тяжелые шторы и шерстяные пледы на изделия из легких тканей, таких как лен, хлопок или органза. Добавление ярких оттенков поможет визуально придать помещению энергию и тепло.

Еще один простой способ создать ощущение обновления — живые растения и цветочные композиции. Даже недорогие букеты или веточки способны заметно оживить пространство и подчеркнуть сезонные изменения в интерьере, заключила Кузнецова.