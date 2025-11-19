Дизайнер Кузнецова отметила, что массивные гирлянды утратили актуальность в новогоднем декоре дома

Новогодний декор способен преобразить домашний интерьер и создать праздничное настроение. Однако подходы к украшению меняются, уступая место новым трендам. О том, какие приемы сегодня считаются устаревшими, рассказала Life.ru дизайнер и директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

По словам эксперта, обилие блесток и массивные гирлянды с разноцветными лампочками ушли в прошлое. Сейчас на первый план выходят натуральность и сдержанность, а блеск становится более тонким — например, благодаря сочетанию металлизированных элементов с природными материалами.

Кузнецова рекомендовала использовать максимум три сочетающихся оттенка при декорировании жилья к Новому году. Это поможет подчеркнуть праздничную атмосферу без излишнего визуального хаоса.

Пластиковые игрушки и искусственные венки заменяются декором ручной работы из натуральных материалов: ягод, шишек, веток хвои и текстиля с выразительной фактурой. Такой подход придает интерьеру лаконичность и подчеркивает индивидуальность.

Эксперт также отметила, что теряет актуальность принцип раздельного декорирования помещений. Сегодня интерьер рассматривается как единое пространство, где каждая зона дополняет другие.