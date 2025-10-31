Дизайнер Кузнецова назвала природный камень одним из самых популярных материалов для оформления интерьера

Природный камень остается одним из самых популярных и прочных материалов для оформления интерьера, заявила дизайнер Ксения Кузнецова в беседе с «Газетой.Ru» .

По ее словам, мрамор, гранит, оникс и кварцит выделяются высокой прочностью и устойчивостью к повреждениям. Эти породы придают интерьеру особый статус и подчеркивают безупречный вкус хозяев, написал KR.RU.

Натуральный камень широко используется для изготовления столешниц, ступеней, стеновых панелей, кухонных фартуков и мебельных фасадов. Еще один долговечный и универсальный материал — металл. Он подходит как для современного, так и для классического стиля.

Современные композиты, такие как кварцевый агломерат или HPL-панели, становятся отличной альтернативой дорогим материалам. Они объединяют прочность, простоту ухода и эстетичность, позволяя создавать интерьеры на любой вкус и бюджет.