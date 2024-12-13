Дизайнер Косарева посоветовала оставлять между мойкой и плитой не менее 50 см

При составлении планировки будущей кухни нужно придерживаться нескольких главных правил. Об этом Lenta.ru рассказала дизайнер Светлана Косарева.
Она объяснила, что каждая хозяйка планирует пространство с точки зрения собственного комфорта и удобства. Но есть принятые стандарты, которые обеспечат еще и безопасность. В частности, речь идет о расположении на рабочей поверхности варочной поверхности и мойки. Расстояние между ними не должно быть меньше 50 сантиметров.
Кроме того, нельзя ставить вплотную плиту и холодильник. Чтобы приборы работали исправно, расстояние между ними не должно быть меньше 15 сантиметров, добавил сайт KP.RU.
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