Дизайнер Косарева посоветовала оставлять между мойкой и плитой не менее 50 см

Она объяснила, что каждая хозяйка планирует пространство с точки зрения собственного комфорта и удобства. Но есть принятые стандарты, которые обеспечат еще и безопасность. В частности, речь идет о расположении на рабочей поверхности варочной поверхности и мойки. Расстояние между ними не должно быть меньше 50 сантиметров.

Кроме того, нельзя ставить вплотную плиту и холодильник. Чтобы приборы работали исправно, расстояние между ними не должно быть меньше 15 сантиметров, добавил сайт KP.RU.