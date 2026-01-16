Дизайнер Карпинская рассказала, что продуманная система хранения помогает избежать хаоса в прихожей

По словам эксперта, основной источник беспорядка в прихожей — уличная грязь, которая быстро распространяется по квартире, особенно если из входной зоны есть прямые проходы в жилые комнаты. Проблемы также создает неправильно выбранное напольное покрытие. Рельефные материалы активно собирают пыль и песок, усложняя уборку. Кроме того, главный источник хаоса — отсутствие продуманной системы хранения.

«Когда для обуви нет своего места, она скапливается у двери, захламляя проход. Это не только неудобно, но и вредно для пола», — объяснила эксперт.

Карпинская подчеркнула, что функциональность прихожей начинается с грамотного расположения мебели. Все основные элементы — шкаф, вешалка или обувница — должны находиться максимально близко к входу. Зеркало рядом с входной зоной не только удобно, но и визуально расширяет пространство.

При выборе мебели дизайнер советует учитывать реальные габариты помещения и потребности семьи. Настенные вешалки подходят для компактных прихожих, а закрытые системы хранения позволяют скрыть визуальный шум и выглядят более аккуратно. Глубина шкафа напрямую влияет на его функциональность: стандартная глубина 50–60 см позволяет использовать классическую штангу и хранить больше вещей, подчеркнула Карпинская.