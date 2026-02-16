Дизайнер Ильчук посоветовала не использовать яркий свет при создании романтической атмосферы

Создание романтической атмосферы в спальне требует внимания к деталям. Они помогают расслабиться и отвлечься от повседневных забот. Об этом рассказала светодизайнер компании Arlight Анна Ильчук в беседе с Life.ru .

По ее словам, первым шагом к созданию нужной атмосферы является отказ от яркого верхнего света. Потолочные лампы часто ассоциируются с офисами и медицинскими учреждениями, поэтому быстро разрушают ощущение интимности.

Как пояснила специалист, для свиданий лучше выбирать мягкий, рассеянный свет теплых оттенков. Он расслабляет и скрывает мелкие несовершенства кожи. Настольные лампы, бра или торшеры создают «световые островки», в которых комфортно находиться.