Дизайнер Фалеева: неровные швы и некачественная ткань могут испортить даже идеально скроенный наряд

Дизайнер Алина Фалеева посоветовала обращать внимание на качество пошива при выборе одежды. Недочеты, которые на первый взгляд кажутся незначительными, способны испортить весь образ, рассказала эксперт в беседе с РИАМО.

По ее словам, важно учитывать состояние материала и фурнитуры. Плохие швы, неровные петли и некачественная ткань могут сделать некрасивым даже идеально скроенный наряд.

Стилист также отметила, что правильная посадка одежды на фигуре играет важную роль в создании гармоничного образа, добавил «ФедералПресс».

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