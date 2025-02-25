Дизайнер Фалеева назвала татуировки признаком психических отклонений

Дизайнер Алина Фалеева выступила с предостережением для женщин относительно татуировок на лице, назвав эту практику немодной и неэстетичной. Она поделилась своим мнением в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

Фалеева выразила уверенность, что решение сделать татуировку зачастую обусловлено внутренними ментальными отклонениями.

«Я вам скажу, когда человек делает татуировки, то явно он психически нездоров. Была какая-то травматика, и ты пошел делать татуировку», — заявила специалист.

Если рассматривать перманентные рисунки с эстетической точки зрения, добавила дизайнер, то аккуратные и гармоничные узоры все еще популярны. Однако женщина с татуировками на лице производит впечатление, далекое от моды и красоты, добавила Фалеева.