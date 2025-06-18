Дизайнер Чмелева посоветовала заменить текстиль, чтобы освежить интерьер

Архитектор-дизайнер, основатель дизайн-бюро полного цикла ART Concept Алена Чмелева рассказала в беседе с радиостанцией Sputnik , как кардинально изменить облик квартиры без ремонта.

По словам эксперта, первый шаг — замена текстиля: новые шторы, ковры и покрывала способны существенно освежить атмосферу интерьера. Перемещение мебели, даже небольших предметов, также преобразит пространство.

«Добавьте акцентные элементы — постеры, зеркала, комнатные растения. Используйте декоративные наклейки или панели на стены, обновите дверные ручки или светильники», — предложила специалист.

Она также отметила, что регулярная уборка и избавление от ненужных вещей сделают пространство визуально просторнее и чище. Аксессуары для хранения, такие как плетеные корзины, кожаные коробки или оригинальные контейнеры, украсят комнату и придадут ей особый шарм.