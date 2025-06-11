Дизайнер Чапурин заявил, что графика идеально подчеркивает любую фигуру

Дизайнер Игорь Чапурин поделился с News.ru деталями новой летней коллекции. Он отметил, что особое внимание в новом сезоне уделили металлическому синему цвету и графическим элементам.

По словам эксперта, летняя коллекция представлена эффектным металлическим синим цветом, роскошными темными натуральными тканями, гармонирующими с белоснежными оттенками. Графика стала центром внимания, ведь именно она выгодно подчеркивает формы мужской и женской фигуры, добавил специалист.