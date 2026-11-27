Российский модный дом IANIS CHAMALIDY заключил контракт с компанией Lane Crawford, представляющей люксовые бренды в Китае. Об этом сайту «Деловой Петербург» рассказал основатель марки, модельер Янис Чамалиди.

По словам дизайнера, бренд развивает международные связи, а география покупателей охватывает весь мир. В числе недавних событий он также отметил показ на Неделе моды в Шанхае.

Чамалиди подчеркнул, что российские дизайнеры способны конкурировать на мировом уровне за счет интеллектуального стиля, идей и инноваций, а не массового производства. Модельер добавил, что создает функциональные вещи-трансформеры из легких тканей, которые служат десятилетиями и экономят ресурсы владельца.