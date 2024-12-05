Дизайнер Боровская: встроенный шкаф во всю стену поможет сэкономить свободное пространство в квартире

Гардеробная комната — отличное место для хранения одежды, обуви и бытовых принадлежностей. Однако далеко не у всех есть возможность оборудовать такое помещение в своей квартире. О выходе из ситуации рассказала дизайнер интерьера Мария Боровская в интервью радио Sputnik .

По словам специалиста, решить проблему поможет встроенный шкаф во всю стену. Благодаря ему можно будет убрать все вещи и не загромождать пространство квартир громоздкими шкафами.

В интерьере также стильно смотрятся угловые ящики, которые не занимают много места. При расстановке вещей на полки не стоит нагружать их верхнюю и центральную части, чтобы визуально не «съедать» пространство, резюмировала Боровская.