Дизайнер Боровская рассказала о пяти глобальных трендах, проникающих в российские квартиры

Дизайнер интерьера и архитектор Мария Боровская рассказала в интервью радио Sputnik о пяти глобальных трендах, которые начинают проникать в российские квартиры и скоро станут новой нормой.

В 2026 году интерьерная мода переживает радикальную трансформацию, уходя от глянцевого блеска и идеальной симметрии к эмоциональному комфорту. Эксперт отмечает, что современный дизайн — это «тихая роскошь», где предпочтение отдается благородным глубоким оттенкам, матовым фактурам и безупречной тактильности материалов вместо показной вычурности. В тренде находится японская философия ваби-саби с ее любовью к естественному несовершенству: необработанный камень, дерево с сучками и фактурные стены становятся основой интерьера.

Биофильный дизайн подразумевает глубокую интеграцию природы в жилое пространство через растения и свет, подстраивающийся под биоритмы человека. Гибкие пространства-трансформеры с раздвижными стенами-ширмами, столами, меняющими высоту, и скрытыми системами хранения позволяют одному помещению выполнять несколько функций без загромождения лишней мебелью. Наконец, набирает силу тренд на персонализацию и так называемый дофамин-декор: интерьер становится отражением личности владельца, его хобби и воспоминаний, где искренняя радость от вещей важнее следования строгому стилю.