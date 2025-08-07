Дизайнер Боровская рассказала, что сэкономить при ремонте квартиры можно на отделочных материалах

Дизайнер интерьера и архитектор Мария Боровская в интервью радио Sputnik рассказала, на чем можно сэкономить при ремонте квартиры.

По ее словам, уменьшить расходы можно за счет выбора более простых отделочных материалов, стандартных модулей для кухни и гардеробной, а также замены европейских брендов на продукцию российских производителей. Кроме того, можно закупать натуральные материалы, такие как мрамор или керамогранит, напрямую со складов. Если квартира-студия, объединение пространства и минимизация дверных проемов также помогут сэкономить.

Однако есть позиции, на которых экономить не стоит. Это инженерные системы: сантехника, электрика, а также мебельная и дверная фурнитура. Как отметила архитектор, качество этих элементов важно для избежания проблем в будущем.