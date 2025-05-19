Дизайнер Боровская предложила выбирать складную мебель для обустройства балкона

Дизайнер и архитектор Мария Боровская поделилась своими секретами по превращению балкона в уютное место отдыха. В интервью радио Sputnik она рассказала, на что стоит обратить внимание при обустройстве этого пространства.

По словам специалиста, для создания ощущения простора на балконе важно обеспечить максимум света. Нужно убрать все лишнее и освободите центр помещения, разместив мебель вдоль стен.

Боровская рекомендовала выбирать светлые оттенки для визуального расширения пространства. Складная мебель станет идеальным вариантом для маленьких пространств. Эксперт также подчеркнула роль декора в создании уютного пространства.

«Яркие подушки и пледы не только делают пространство более уютным, но и добавляют цветовые акценты. Подвесные кашпо и ампельные растения экономят место и добавляют зелени», — отметила дизайнер.

Кроме того, Боровская посоветовала использовать гирлянды и свечи для создания теплой атмосферы на балконе.